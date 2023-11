Novembro Azul: pilates e fisioterapia auxiliam na prevenção e reabilitação do câncer de próstata

Segundo especialistas, a prática de pilates e fisioterapia podem auxiliar na prevenção e no tratamento do câncer de próstata. A realização de ações desse tipo, após o diagnóstico e durante o tratamento, aumenta, significativamente, as chances de cura da doença. Para estimular os pacientes sobre a prevenção e compartilhar esse conhecimento, uma clínica, localizada em João Pessoa, está oferecendo atendimento gratuito dessas práticas a pacientes que estão em tratamento. A ação acontece de forma similar à que foi realizada no mês de outubro, dedicado à conscientização sobre o câncer de mama.



Uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) indica que o câncer de próstata pode ser evitado em até 27% dos casos, reduzindo fatores de risco, como: falta de atividade física, excesso de peso, tabagismo, alimentação não saudável e consumo de álcool. O levantamento mostra que 34% de todas as mortes por câncer de próstata poderiam ser evitadas, no Brasil.



“Atividades como pilates e fisioterapia auxiliam no tratamento contra o câncer de próstata devolvendo por exemplo o controle urinário que muitas vezes é afetado, na reabilitação, auxiliando na disfunção erétil, oferecendo também mais resistência e disposição, graças ao fortalecimento muscular, além disso, essas práticas são capazes de liberar endorfina no organismo, que é o hormônio do bem estar e de ajuda no combate à dor”, explicou o fisioterapeuta Fábio Cabral. Segundo ele, a prática regular, associada a bons hábitos de vida e exames regulares são a chave para mudar a realidade das estatísticas alarmantes do câncer de próstata no Brasil e no mundo.

