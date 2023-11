Projeto Amar: Governo da Paraíba autoriza início da obra de reforma e ampliação do Hospital Regional de Guarabira

O Governo da Paraíba, por meio do Projeto de Aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde do Estado da Paraíba (Amar), já assinou a ordem de serviço para início das obras de reforma e ampliação do Hospital Regional de Guarabira. O documento foi entregue à empresa executora da obra durante reunião realizada nesta quarta-feira (8), na unidade hospitalar, quando foram alinhados todos os detalhes entre os envolvidos, além dos objetivos e expectativas da obra, que vai aperfeiçoar e ampliar a oferta dos serviços de saúde na região do Brejo. Os investimentos são da ordem de R$ 32 milhões.



De acordo com a coordenadora do Amar, Rosa Márcia, esta quarta-feira foi um dia importante, pois o projeto está entregando oficialmente toda a documentação para a empresa poder iniciar a obra. “Essa é uma obra de 32 milhões de reais que vai trazer mais benefícios para a saúde pública do Brejo. Vamos construir a primeira maternidade de média e alta complexidade da região. São 25 municípios contemplados. Essa é a primeira obra do Projeto Amar a iniciar. Temos o compromisso de entregar em tempo hábil e nos comprometemos de causar o mínimo de transtorno no fluxo de atendimento da unidade”, pontuou.



A secretaria executiva de Gestão de Rede de Unidade de Saúde, Vívian Resende, reforçou que a reforma do hospital é um ganho para a toda região e frisou a importância de ter uma estrutura adequada para oferecer um serviço de qualidade. “Teremos ampliação de leitos de enfermaria e UTI. Iremos trazer mais benefícios para a rede materno-infantil e para o diagnóstico de doenças com a instalação de um novo tomógrafo. É um ganho sem precedentes para a região de Guarabira”, completou.



A unidade de saúde contará, dentre outros ambientes, com a primeira maternidade de média e alta complexidade da região. Os serviços executados nas obras do Hospital Regional de Guarabira compreendem ampliação do Centro de Imagem; abertura de 94 leitos; cinco salas de quarto pré-parto, parto e puerpério; centro de parto normal humanizado, quatro salas de cirurgia; nova central de material e esterilização; além de melhoria de fluxo e adequação às normas.



Projeto Amar – O Projeto de Aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde do Estado da Paraíba (Amar) é um investimento que visa o fortalecimento da ação do SUS na Paraíba com melhorias na oferta de serviços essenciais, o fortalecimento da rede de serviços baseada na Atenção Primária, por meio do aumento das capacitações clínicas e do treinamento permanente das equipes nos protocolos de linha de cuidado. O projeto também busca contribuir para a agenda de inovação por meio do financiamento de novas tecnologias em saúde, o desenvolvimento de uma aplicação para o monitoramento de acordos de gestão estadual-municipais e a promoção ao uso de tecnologias assistivas, especialmente a telemedicina.

Curtir isso: Curtir Carregando...