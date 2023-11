30 dias seguidos de massacre aos palestinos – 10 mil mortos

Governos de Israel, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e outros, estão diretamente envolvidos e são responsáveis diretos pelo massacre e genocídio contra o Povo Palestino.

Já são cerca de de 11 mil assassinados, mais de 5 mil são de crianças mortas. Mais de 1,5 milhões de desabrigados, pois suas moradias foram bombardeadas e destruidas.

Escolas, creches, hospitais, campos de refugiados, mesquitas e igrejas bombardeadas e destruídas.

Fornecimento de água, energia, internet e até oxigênio de hospitais foram cortados. Fome, cede e falta de medicamentos impedem que os sobreviventes consigam sobreviver a estes ataques constantes.

É chocante, como a grande mídia, passa pano nessa tragédia praticada pelos sionistas e seus apoiadores. Como defendem e dão voz ao terror vindo de Israel e dos Estados Unidos.

Querem dizer que é uma guerra e estão se defendendo e revidando ataque do Hamas. Como pide ser uma guerra, diante de um povo pobre, completamente cercado por forças de Israel? Como pode ser uma guerra se os palestiida Faixa de Gaza, não tem Exército, Marinha ou Aeronáutica? Já é do conhecimento mundialque se trata de um genocídio e, não existe ponderações ou tolerância para genocidas.

A faixa de Gaza é um território em escombros e existe uma carnificina de corpos estraçalhados pelas ruas de gaza. Os povos do mundo não estão omissos. Os protestos e manifestações em todo o mundo, em defesa do povo palestino, indica que os governantes mundiais precisam parar esse genocídio urgente.

Uma farsa, algo que superou o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Israel já controlava tudo em Gaza, agora pratica a destruição total.

Alguns argumentam é que existe um movimento antisemitismo se espalhado pelo mundo. Acho que é o contrário. O que cresceu foi um movimento pró palestina e de defesa da paz e fim do massacre sionista ao povo palestino.

O maior responsável por tudo isso é o governo de Israel, que resgatou o ódio histórico contra o próprio povo judeu. Mesmo que, em várias partes do mundo, se posicionam contra esse massacre. Mas seu governo não dar a mínima, inclusive, vimos grandes protestos de judeus ortodoxos, dentro de Israel, sendo reprimidos dos policiais de Israel. Estamos vendo os judeus em Nova York protestando contra esse governo sionista que alimenta o ódio e que, certamente vai colher o ódio.

A grande mídia ocidental, vem produzindo artigos e matérias sobre o aumento do anti-semitismo se espalhando pelo mundo. Importante ressaltar que essa ideia de antisemitismo, foi muito comum na Europa, com o Nazismo alemão e Fascismo italiano, no que ficou conhecido como holocausto judeu, com propagandas de ódio, perseguição, prisão e morte de judeus.

Nesse momento, são os semitas ou sionistas do governo israelense que praticam holocausto contra os palestinos, com genocídio e massacre generalizado, com alvos civis (crianças, idosos, mulheres, etc.).

O governo de Israel, ao abrir a “caixa de pandora”, do extremismo sionista, certamente, libertou sentimentos antisemitas em todo o mundo.

Nesse momento, os povos mulçumanos, árabes, palestinos e persas, entre outros, poderão ameaçar judeus em vários lugares do mundo. Esse sentimento antisemitismo é uma reação proporcional aos ataques de Israel, contra o povo palestino, pois as narrativas de Israel é de que todos os palestinos sejam terroristas.

Na Faixa de Gaza existe um Massacre Humano e a Destruição Ambiental. As minhões de imagens, valem mais do milhões de palavras. Israel usa uma força desproporcional, descomungal e genocida. Em 30 dias esse massacre continua, durante os dias e noites.

As primeiras semanas foram de ataques aéreos, bombardeios de Norte a Sul da estreita Faixa de Gaza. Muitas denúncias do uso de fósforo branco, explosivo não permitido pela ONU, por ser letal e poluente.

Nessa última semana, ao Norte da Faixade Gaza, tropas israelenses, estão entrando lentamente nas áreas muradas e atingidas pelos bombardeios.

Na zona rural, nos pequenos povoados agrícolas, as cenas são de cortar o coração e a alma, pois soldados de Israel, com motoserra, estão cortando todas as árvores frutíferas que encontraram ainda em pé. Pés de olivas históricos, com centenas de anos, estão sendo derrubados. Isso em uma região desertica é um crime maior.

Uma mulher Palestina agarrada em um pé de oliva destruído, essa é uma cena que ultrapassou os crimes contra a humanidade e chegou aos crimes contra o meio ambiente. Isso é inadmissível, não podemos assistir essas barbaridades estúpidas e achar que seja normal.

Para completar esse cenário terrível, autoridades diplomáticas brasileiras começam a perceber uma brutal retaliação ao Brasil, pois estão usando brasileiros como reféns, para precionar a diplomacia brasileia a mudar sua posição de defesa do fim do conflito e abertura de corredores humanitarios.

Os brasileiros que estão prontos para sair de Gaza, com avião e todos os demais detalhes para viagem preparados pelo governo brasileiro, não estão entrando nas listas para deixar Gaza.

Nesse momento, só estão saindo da Faixa de Gaza, estrangeiros de países aliados diretos de Israel (EUA, Reino Unido, França, Itália, Alenha e outros).

Além do genocídio, massacres, destruição ambiental, chantagem e retaliação. Isso irá forçar o governo brasileiro a tomar medidas mais duras contra Israel.

Fica claro que são Genocidas Seculares, pois, enquanto quase 1 milhão palestinos caminham para Sul da Faixa de Gaza, por determinação de Israel, para deixar seu território livre aos interesses sionistas e norteamericanos, o povo palestino estar sendo bombardeados pelo exército de Israel.

Caminhar em uma rodovia desértica a mais de 40 graus, bombardeada, escutando o barulho dos mísseis, com idosos, crianças, feriados e cirurgiados, em seu próprio território é um ato desumano.

Caminhar por quatro horas, sem alimentos, sem água, sem medicamentos, em gigantesca fila de trapos e farrapos humanos, essa foi uma das piores cenas vistas desse massacre.

Ficaram no Norte de Gaza, quase 1 milhão de palestinos, que simplesmente não conseguem andar, não querem deixar seus animais e seus velhos, que perderam todas as esperanças e preferem ser mortos em sua Terra do abandonala por ordens de um governo tirano, muito parecido com o de Herodes, na época de Cristo.

Isso não é saída, isso não é oportunidade, isso é uma tragédia humana, um genocídio a céu aberto. Uma carnificina humana, ao vivo e a cores para todos assistirem nas redes sociais, atônitos, revoltados ou omissos.

A ideia do governo dos Estados Unidos é que todos assistam o cumprimento de suas ordens e o grande sonho do governo de Israel, em destruir o povo palestino e herdar seus escombros, pois abaixo desse solo existe muito petróleo e gás natural.

“A Doutrina Manifesto” dos USA, no começo do século XX, ultrapassou os limites devtodas as “América para is americanos”, por isso, eles construíram plataformas militares em todos os oceanos e continentes. Israel é a base mais avançada do Oriente Médio.

O mundo civilizado, se é que ainda existe esse tal mundo? Precisa parar, precisa impedir que esse genocídio sionista prosiga indefinidamente. O mundo árabe, mulçumano, persa é fundamental nessa empreitada.

Não podemos tolerar tanta selvageria, não podemos permitir que Israel propague tanto ódio entre a nossa espécie. Esse governo sionista de Benjamín Netanyahu precisa ser derrubado com urgência, pois não são os judeus em si, mas esse modelo fascista que conta com o apoio dos USA e outros países ligados a OTAN.

O governo de Israel diz que só vai parar os ataques em Gaza, quando os reféns israelenses forem libertados.

Mas estão bombardeando toda a Faixa de Gaza, querem mesmo cumprir essa determinação ou desejam que os próprios reféns israelenses sejam mortos por seus mísseis para culpar o Hamas?

Benjamin Netanyahu disse que os israelenses reféns nas mãos do Hamas estão em túneis, mesmo assim ele autorizou ao exército bombardear os túneis que podem ter reféns israelenses.

Israel declarou que é o Hamas que impede a saída dos brasileiros da Faixa de Gaza. Se assim fosse, o Hamas também estaria impedindo a saída de norteamericanos e britânicos, seus principais inimigos.

No ano 2023 D/C, Israel em 31 dias já matou mais de 11 mil palestinos, dos quais, cerca de 5 mil eram crianças. Isso é um genocídio com limpeza étnica.

Durante o ano 33D/C, Israel pediu o julgamento e a morte de Jesus Cristo, que foi considerado um impostor para os religiosos judeus da época. Hoje, falsos profetas que se dizem pastores evangélicos, apoiam esse massagre genocida dos sionistas contra o povo palestino.

Se Maria a mãe de Jesus e suas primas lamentaram a morte de Jesus por crucificação, hoje são as mães palestinas que lamentam a morte dos seus filhos, estraçalhados por mísseis lançados por porta-aviões dos Estados Unidos, pilotados por judeus.

Esse é o território histórico palestinoe esse povo merece respeito e dignidade, pois nunca abandonaram essa área, nunca saíram em Êxodo, nunca abandobaram suas terras, suas oliveiras e seus rebanhos. O Território e a dugnidade palestina precisam ser restituídas.

Por Belarmino Mariano. Imagem das redes sociais.

Chega de genocídio

Chega de massacres

Chega de crimes ambientais

Por uma Palestina Livre!

