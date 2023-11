Após contratar show por R$ 230 mil, Prefeitura de São João do Tigre decreta situação de emergência por causa da estiagem

Treze dias após contratar, por R$ 230 mil, um show da dupla Iguinho e Lulinha, a Prefeitura de São João do Tigre, município do Cariri paraibano, decretou situação de emergência por conta da estiagem. O decreto foi publicado no dia 10 deste mês e assinado pelo prefeito Márcio Alexandre Leite.

Como visto, no decreto, é alegado que a estiagem prolongada tem gerado prejuízos importantes e significativos às atividades produtivas de São João do Tigre.

O decreto também cita o comprometimento da normalidade dos serviços por conta da falta de água e de chuvas.

Como visto, o decreto de situação de emergência é válido por 180 dias e permite que a Prefeitura abra crédito extraordinário para enfrentar a situação.

A apresentação de Iguinho e Lulinha em São João do Tigre vai acontecer no dia 25 de janeiro de 2024, dentro da programação da festa do distrito de Cacimbinha.

São João do Tigre foi um dos diversos municípios da Paraíba que realizou uma espécie de ‘greve’ por um dia, devido a queda no repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em agosto deste ano.

