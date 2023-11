Campanha Papai Noel dos Correios será lançada, na Paraíba, nesta sexta-feira

A campanha Papai Noel dos Correios 2023 será lançada na Paraíba na sexta-feira (17). O evento acontecerá, a partir das 10h, no auditório do edifício sede dos Correios, localizado no km 24,5 da BR 230, no bairro do Cristo, em João Pessoa. O lançamento nacional ocorreu em Brasília na última terça-feira (7).

Na Paraíba, o período de adoção de cartas terá início na sexta (17) e se encerrará no dia 15 de dezembro. Já a entrega dos presentes ocorre até o dia 20 de dezembro e deverá ser feita presencialmente no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

A campanha disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade, de escolas públicas selecionadas pelas Secretarias de Educação do Estado e dos municípios. Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação, a fim de trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover a inclusão social.

Também são selecionadas e disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos e em situação de vulnerabilidade social. Como incentivadores da criatividade e da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam escritas à mão. Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança. O prazo limite para o envio das cartas é até o dia 30 de novembro.

Como enviar uma carta

O envio deve ser feito preferencialmente pelo Blog do Papai Noel dos Correios. Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao blog. Atendendo aos critérios, as cartas são disponibilizadas para adoção. É importante ressaltar que não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança. As cartinhas que forem deixadas nas agências participantes só serão aceitas com o CPF da criança.

Padrinhos e madrinhas

Para adotar uma ou mais cartinhas, é só retirar em uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, clique em “Adoção On-line” e siga os passos. Para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município, é necessário escolher a localidade.

Alerta

Os Correios alertam que não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

Surgimento da campanha

A campanha nasceu pela iniciativa de alguns empregados que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartinhas escritas por crianças destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo.

As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e entrega de presentes variam em cada estado. Todas as informações estão disponíveis no blog do Papai Noel dos Correios.

clickpb

Curtir isso: Curtir Carregando...