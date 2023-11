Influencers que deram banana e macaco para crianças negras são indiciadas

As influenciadoras Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves foram indiciadas por racismo recreativo pela Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (Decradi) no Rio de Janeiro na segunda-feira, 13. A delegacia indiciou a mãe Nancy e a filha Kérollen pelo conteúdo divulgado por elas nas redes sociais no início do ano. No vídeo, as influencers “presenteiam” duas crianças negras, uma com uma banana e outra com um macaco de pelúcia.

O caso que resultou no indiciamento de mãe e filha corresponde ao da criança que recebeu o macaco de pelúcia de presente. Segundo o RJTV, o Decradi investiga mais três acusações contra as influenciadoras.

Em vídeo publicado em maio, pouco tempo depois do vídeo racista das influenciadoras, a advogada e especialista em direito antidiscriminatório Fayda Belo denunciou a ação das influenciadoras e classificou a atitude como racismo recreativo.

No vídeo publicado nas redes sociais das influenciadoras no Tik Tok, mãe e filha abordam uma criança negra e oferecem: “um presente ou 10 reais?”. O menino escolhe o presente e, ao abrir, vê que é uma banana. A mãe e influenciadora ainda fala para criança “Você gosta”. No caso da criança que recebeu o macaco de pelúcia, a sentença se repete: “dois reais ou esse presentão?”.

Desde o fim de maio, todos os perfis das influenciadoras foram bloqueados nas redes sociais. No período do vídeo, a dupla tinha cerca de 13 milhões de seguidores no Tik Tok. As acusadas, agora indiciadas por racismo recreativo, negam o crime.

