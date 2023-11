Modelo do Orçamento Democrático do Governo da Paraíba se destaca na Conferência do OIDP no Rio de Janeiro

O modelo de participação popular nas decisões do Governo da Paraíba sobre a melhor forma de aplicação do dinheiro público em suas obras e serviços, por meio do Orçamento Democrático Estadual, se destacou na 22ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa (OIDP), promovida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, na semana passada, especialmente pela forma inédita como essa política é desenvolvida.

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), esteve representada pelo secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, acompanhado de assessores da pasta. Ele apresentou o modelo paraibano de participação popular na execução de ações e obras por parte do Governo do Estado em cada região.

“A participação da Seplag se deu de forma bastante positiva, onde pudemos apresentar o modelo de participação popular do nosso Estado, inclusive, a Paraíba em destaque pela forma inédita e significativa de como desenvolve essa política”, disse Júnior Caroé, secretário executivo do ODE.

A 22ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa (OIDP) contou com a participação de gestores e representantes de órgão da participação popular de vários países, e abordou, como temática principal, a “Democracia Participativa para Cidades Diversas, Inclusivas e Tranparentes”. Foram 375 gestores e líderes públicos e políticos de 46 países.

Com o objetivo de discutir a construção de democracias verdadeiramente representativas, assegurar a soberania popular e possibilitar o debate público, o evento contou com a programação de palestras, mesas redondas, debates e atividades imersivas, destacando o papel das cidades na construção de sociedades inclusivas, equitativas e resilientes.

Sobre o OIDP – O Observatório Internacional de Democracia Participativa (OIDP) tem entre um dos próprios objetivos fomentar a difusão da democracia participativa, agir como a principal rede de cidades e instituições do mundo em participação cidadã, impulsionar a cooperação entre governos e cooperar com a captação de recursos.

