Prefeitos e prefeitas elegem nova diretoria da Famup para o triênio 2024/2026; George Coelho é reconduzido com 61% dos votos

Os prefeitos e prefeitas associados à Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup) elegeram nesta segunda-feira (13), a nova diretoria para o triênio 2024/2026. O atual presidente George Coelho foi reconduzido à presidência da entidade com 61% dos votos, por unanimidade entre os participantes do processo eleitoral, que teve início às 9h e se encerrou às 17h, na sede da Federação, em João Pessoa.



A nova diretoria é composta ainda pelo prefeito André Gomes (Boa Vista) como 1º vice-presidente; Anna Lorena (Monteiro) como 2º vice-presidente; Roberto Bayma (Bom Jesus) como 3º vice-presidente; Sérgio Lima (Baía da Traição) como 4º vice-presidente; Allan Bastos (Pedra Branca) como 1º secretário; Jarcques Lúcio (São Bento) como 2º secretário; Bevilacqua Matias (Juazeirinho) como 3º secretário; Joyce Renally (Duas Estradas) como 1º tesoureira e José Alexandre (Santa Luzia) como 2º tesoureiro.



Também compõe a diretoria no Conselho Fiscal: Maria Rodrigues (Alagoinha); Adriano Wolff (São Sebastião do Umbuzeiro); Neto Nepomuceno (Barra de Santa Roza); Cláudia Macário (Quixaba); Doutor Lúcio (Itabaiana); Tiago Castro (Cabaceiras); Vital Costa (Araruna); Elias Costa (Jacaraú); Ricardo Pereira (Princesa Isabel) e José Benício Neto (Pilar).



Para George Coelho, é uma honra ter a confiança dos prefeitos e prefeitas da Paraíba para continuar na presidência da Famup. “Eu só tenho a agradecer a todos os nossos homens e mulheres guerreiros que lutam muito para garantir o melhor para seu povo. Na Famup temos trabalho sempre com muita transparência e honestidade e isso se concretizou nesse apoio maciço dos prefeitos e prefeitas. Temos ainda um longo caminho, de muitas lutas em Brasília em defesa do nosso municipalismo. Estaremos sempre na dianteira desses embates para garantir que os nossos gestores possam administrar com segurança seus municípios”, disse.



O presidente George Coelho ressaltou ainda a continuará com o processo de descentralização dos serviços e responsabilidades administrativas da diretoria da Famup, além de manter a proximidade com prefeitos e capacitação de gestores e servidores nos próximos anos. “A nossa gestão foi marcada por avanços significativos para o municipalismo com transparência e compromisso com a população e continuaremos assim, com o propósito de garantir sempre aos gestores as melhores possibilidades de terem uma administração mais eficiente”, pontuou.



Unidade – O vice-presidente da Famup e prefeito de Boa Vista, André Gomes, destacou que a chapa única de seu devido a unidade entre todos os prefeitos e prefeitas que acreditaram que a manutenção de George Coelho na presidência seria o melhor nesse momento, devido ao excelente trabalho realizado por ele nas últimas gestões. “Esse foi um processo limpo e de união de todos os prefeitos paraibanos. Nossa Famup tem crescido e se destacado na gestão de George e maia mais justo que mantê-lo na presidência para que ele possa trabalhar ainda mais pelo municipalismo paraibano”, afirmou.



A prefeita de Araçagi, Josilda Macena, atestou o trabalho de George Coelho à frente da Famup e disse que sua reeleição é fruto de muito trabalho em defesa dos municípios paraibanos. “Hoje a Famup é protagonista graças a gestão de George e por isso acreditamos que ele deve continuar pelo excelente trabalho desempenhado até aqui. A Famup descentralizou suas ações, promove sempre diversas capacitações e principalmente, tem assessorado os prefeitos nas mais variadas questões. Foi por tudo isso que reconduzimos George Coelho para um novo mandato como presidente”, afirmou.



Apoios – Também estiveram presentes ao processo eleitoral da Famup o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro; o senador Efraim Filho; o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino; o deputado federal Wilson Santiago e os deputados estaduais Wilson Filho, João Gonçalves, Eduardo Carneiro e George Morais, além do ex-senador Efraim Morais e do secretário executivo do Meio Ambiente da Paraíba, Radomécio Leite.



O vice-governador Lucas Ribeiro disse que a eleição da Famup representa o fortalecimento dos municípios paraibanos. “A Paraíba tem visto a força do trabalho realizado pela Famup, encabeçada por George Coelho, em defesa de pautas importantes para o municipalismo que refletem na vida do cidadão. Então esse trabalho tem que ser reconhecido e por isso estamos aqui para apoiar essa recondução do presidente George”, disse.



Para o senador Efraim Filho, a recondução de George é merecida e aconteceu por mérito. “A Famup sempre teve histórico de disputas e George tem conseguido se consolidar pelo trabalho sério, íntegro, reto e correto que faz pelos municípios paraibanos. É um presidente que dedica seu tempo, sua articulação para defender as pautas municipalistas. Não é a toa que a Paraíba tem sido vanguarda em diversos projetos nacionais. Lutas que se iniciam no nosso estado e que se transformam em pautas nacionais, uma dela por exemplo, a desoneração da folha de pagamento. Por isso, George foi reconduzido para mais um mandato”, afirmou.



O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, também destacou o trabalho realizado pela Famup em defesa dos municípios e disse que a recondução de George Coelho representa o fortalecimento do trabalho realizado até agora. “As pessoas vivem nos municípios e é fundamental fortalecer as administrações municipais, coisa que a Famup, comandada por George Coelho, faz com maestria. Por isso, estamos aqui para apoiar os prefeitos e prefeitas nessa eleição da Famup”, frisou.



O deputado federal Wilson Santiago enfatizou o trabalho realizado por George Coelho à frente da Famup. “Estamos testemunhando o trabalho do George Coelho, de unificar a entidade que representa. Viemos abraçá-lo, parabenizá-lo e dizer que ele está no caminho certo. O exemplo que George tem dado é significativo para os municípios e também serve de referência para outros que desejem assumir a liderança da Famup no futuro”, destacou.

Curtir isso: Curtir Carregando...