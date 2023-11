Polícia registra 17 ocorrências no último dia do Enem na Paraíba

O último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve 17 acionamentos da Polícia Militar, na Paraíba. Desse total, 13 por perturbação do sossego (som alto) perto de locais de aplicação do exame. Os outros casos foram de apoio aos órgãos de atendimento de saúde e um para intensificar rondas no estacionamento onde estavam os veículos de candidatos. Em nenhum dos atendimentos foi necessário levar os envolvidos até a delegacia, já que tudo foi resolvido no próprio local.



Ao todo, nos dois domingos (5 e 12 deste mês), foram 30 acionamentos recebidos pela Polícia Militar, que montou um esquema de segurança que envolveu mais de mil policiais, com auxílio de tecnologia e apoio de quatro Centros de Comando e Controle, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Guarabira.



A Paraíba foi o 10º estado do país com maior número de inscritos (124.500), realizando provas em 374 locais distribuídos em 55 cidades.



Além do policiamento, a Polícia Militar fez também a escolta dos cadernos de prova e gabaritos, garantindo a tranquilidade na realização do Enem 2023, na Paraíba.

Curtir isso: Curtir Carregando...