Exclusivo: Estrelismo? Regina Casé faz série de exigências à TV Globo

Esta coluna, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu que Regina Casé tem estado com moral na TV Globo. Isso porque, segundo fontes, a apresentadora e atriz tem feito algumas exigências e montado uma produção do seu jeito dentro da emissora.

Nós vamos explicar. Passarinhos verdes sopraram nos ouvidos desta colunista que, na época das gravações de Todas as Flores, Casé pediu para a Globo contratar duas maquiadoras que já trabalham com ela, para também fazerem o serviço dentro da emissora. Além disso, a artista teria exigido produtos de uma marca específica de maquiagem para usar.

E não para por aí. Ainda de acordo com fontes, a atriz pediu determinados pincéis para a aplicação dos produtos, também a seu gosto, que, segundo ela, aderem melhor à pele.

E se engana quem pensa que as exigências são só no que diz respeito ao setor de maquiagem. Regina Casé ainda teria solicitado um camarim particular e decorado o espaço à sua maneira, colocando um tapete de seu gosto.

Nos bastidores, o que corre é que Regina Casé parece ter uma produção dentro da produção da TV Globo. Vixe… É moral que fala, né?

Vale lembrar que Regina Casé também já começou as gravações do filme Dona Lurdes – O Filme, em que voltou a interpretar a Dona Lurdes da novela Amor de mãe. A produção é baseada no livro Diário da Dona Lurdes, que a autora Manuela Dias lançou após a trama das 21h.

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...