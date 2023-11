Bolão da Paraíba ganha R$ 94,6 mil na Mega-Sena

Um bolão do município de São João do Rio do Peixe, na Paraíba, ganhou o prêmio de R$ 94,6 mil na Mega-Sena. O sorteio aconteceu na noite de terça-feira (14).

Os números sorteados foram os seguintes: 20 – 24 – 27 – 46 – 57 – 58. Ninguém acertou todas as seis dezenas e o prêmio principal acumulou em R$ 43 milhões para o próximo sábado (18).

Na quina, o bolão de São João do Rio do Peixe ganhou R$ 94.627,89. Como foram sete cotas no bolão paraibano, cada cota do bolão da Paraíba vai sair com mais de R$ 13 mil. Outras 61 apostas do Brasil ganharam prêmios a partir de R$ 47.313,97.

Já na quadra da Mega-Sena, 3.946 apostas foram ganhadoras com prêmios a partir de R$ 1.062,00, sendo 20 delas da Paraíba.

