Paraíba realiza mais um Dia D de Multivacinação neste sábado para ampliar e atualizar esquema vacinal

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES)/Núcleo de Imunização, realiza, neste sábado (18), mais um Dia D de Multivacinação para ampliar a oferta das vacinas, atualizar o esquema vacinal de rotina e Covid-19, além de melhorar a cobertura nos 223 municípios. A mobilização vai oferecer aos paraibanos as doses das vacinas contra Covid-19 e imunizantes do calendário de rotina para atualização das cadernetas que estão em atraso. Com esta ação, são nove “Dias D” realizados em 2023, totalizando 715.119 doses aplicadas. No próximo dia 16 de dezembro será realizado o décimo e último Dia D de 2023.

A abertura do evento, deste sábado (18) será às 8h, em João Pessoa, na Unidade de Saúde da Família (USF) Caminhos do Sol, no bairro do Valentina; e em Campina Grande, no Parque da Criança. Neste Dia D, serão 764 pontos abertos nos municípios que aderiram ao movimento. No entanto, em todo estado, mais de 1000 salas de vacinas estarão disponíveis durante o ano.

Em João Pessoa, nas Unidades de Saúde da Família, o atendimento será das 8h ao meio-dia. Nos demais pontos, o horário varia: no Ferreira Costa e Shopping Sul, será das 12h às 21h; e no Shopping Tambiá, das 12 às 20h.

O secretário de Estado da Saúde, Jhony Bezerra, reforça a importância da população aderir ao Dia D e faz uma convocação a todos os pais e responsáveis para que levem seus filhos a um posto de saúde. “O nosso estado tem sido referência no país no cumprimento das metas de campanha em função de ações estratégicas, como o Vacina Mais Paraíba. Para o Dia D a nossa expectativa é impedir a reintrodução de doenças que são prevenidas por vacina, retomando as altas coberturas vacinais”, falou.

O Dia D é uma das ações do Projeto “Vacina Mais”, que, recentemente, foi apresentado pela chefe do Núcleo de Imunização da SES, Márcia Mayara, na 17ª ExpoEpi, em Brasília. O trabalho, uma iniciativa do Governo da Paraíba para ampliar e melhorar a cobertura vacinal, foi escolhido entre 1.812 inscritos. “O Dia D está entre os objetivos do “Vacina Mais” de ampliar a cobertura vacinal, capacitar profissionais de saúde, monitorar o dia a dia da rotina de imunização, promover diversos Dias D e dar suporte aos municípios”, declarou Márcia.

A iniciativa já foi premiada no 7th Internacional Symposium on Inmunobiologicals (7º Simpósio Internacional de Imunobiológicos), realizado em maio de 2023, no Campus da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O simpósio teve como foco o fomento à inovação, à geração de conhecimento de ponta para acelerar o desenvolvimento de soluções em biotecnologia para os problemas de saúde pública.

