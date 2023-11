Corpo de Bombeiros afirma que desvio de rota feito por suspeito é o principal foco das buscas pelo corpo de Ana Sophia

O principal foco de buscas pelo corpo de Ana Sophia, menina que desapareceu no dia 4 de julho, no Distrito de Roma, em Bananeiras, é no desvio de rota feito pelo suspeito. As buscas foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros da Paraíba na quarta-feira (14), na área em que o corpo de Tiago Fontes, único suspeito de matar a criança, foi encontrado no dia 9 de novembro.