ENQUETE POLÊMICA PARAÍBA: em Guarabira, Raniery Paulino dispara e é o preferido para assumir a prefeitura da cidade nas eleições do próximo ano

O Polêmica Paraíba encerrou uma enquete nesta sexta-feira (17), aberta na sexta-feira (10), para saber do leitor em quem votaria para prefeito de Guarabira, caso as eleições fossem hoje. De acordo com o levantamento feito pelo nosso site, já são seis os possíveis pré-candidatos apontados na disputa pela cadeira do gestor municipal, hoje sob o comando do prefeito Marcus Diogo, que está em seu segundo mandato.

O deputado federal Raniery Paulino (Republicanos) é um dos pré-candidatos e pode receber o apoio do governador João Azevêdo (PSB). Sua mãe, Fátima Paulino, ex-prefeita também está cotada e já participa de agendas na região articulada por Roberto Paulino.

Outra possível candidata é a deputada estadual Camila Toscano (PSDB), que expressou seu desejo de concorrer à prefeitura em 2024. Ela afirmou que seria uma honra ser escolhida pelo povo de Guarabira e que seu pai, Zenóbio Toscano (in memoriam), já ocupou esse cargo.

Léa Toscano também tem o nome lembrado para a disputa, ela foi a primeira mulher eleita a prefeita de Guarabira em 1996, foi reeleita em 2000 e também foi deputada estadual entre 2011 e 1014, atualmente é secretária Municipal da Mulher.

O atual vice-prefeito, Wellington Oliveira, tenta se posicionar como candidato da oposição, mas enfrenta rejeição dentro do grupo por não ter força política. O nome do advogado Teotônio Assunção também é sugerido nos bastidores, mas sem grandes expectativas.

Após o encerramento da enquete, Raniery Paulino ficou com 39.01 % dos votos, Léa Toscano teve 19.34%, seguida de Teotônio Assunção, com 17,44%. Camila Toscano teve 13.14%, Fátima Paulino 6.69% e Wellington Oliveira 4.38%. Veja abaixo o resultado na íntegra.

É importante lembrar aos leitores e internautas que o levantamento não tem caráter científico e não pode de maneira alguma ser divulgado ou compreendido como pesquisa eleitoral.

