Entrega de relatório sobre a causa animal marca a 54ª Sessão Ordinária

Na tarde desta quinta-feira, 16, os parlamentares se reuniram na Câmara de Guarabira para debater e aprovar 23 requerimentos que tratam sobre as áreas de saúde, infraestrutura e desenvolvimento social do município. Os requerimentos do vereador Renato Meireles não foram votados, devido à ausência do parlamentar na sessão.

Durante o momento, o vereador Ramon Menezes entregou, ao Presidente da Casa Raimundo Macedo, o relatório do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Defesa da Causa Animal, promovido pela União de Vereadores do Brasil (UVB), sendo a Casa Osório de Aquino a primeira Casa Legislativa do país a receber o documento. A produção do relatório foi um compromisso do vereador em apresentar o conteúdo debatido durante o seminário, que ocorreu entre os dias 17 e 20 de Outubro, em São Paulo.

O vereador e Presidente, Raimundo Macedo, ressaltou as aprovações realizadas pela Câmara Municipal e as melhorias para a cidade: “Nossas sessões estão sendo palco de debates importantíssimos sempre pautados pelo compromisso com o bem-estar da população, desde iniciativas voltadas à educação e saúde, até programas de incentivo à cultura local, cada medida foi pensada para elevar a qualidade de vida dos guarabirenses. Agradeço aos amigos vereadores pela compreensão e trabalho em conjunto”.

