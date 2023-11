Governo promete proposta de reajuste a servidores em dezembro

O governo federal informou, no início da noite desta quinta-feira (16/11), que apresentará, até 15 de dezembro, nova proposta para o reajuste dos servidores da União. A decisão ocorre após nova rodada da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que contou com a participação de membros do Executivo e de entidades do funcionalismo público.

“O governo está trabalhando fortemente para poder conseguir espaço orçamentários, espaço financeiro, para consolidar uma proposta que, até o fim do ano, esperamos poder apresentar ao funcionalismo público”, adiantou José Lopez Feijóo, secretário de Relações de Trabalho.

Até o momento, o governo tem R$ 1,5 bilhão disponível para a correção salarial dos servidores federais, o que equivaleria a menos de 1% de reajuste em 2024.

Sem apresentar nova proposta, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sofrido desgaste com os servidores. Diversos setores do funcionalismo público, entre Receita Federal e Polícia Federal (PF), têm ameaçado o governo com paralisações e greves em meio à dificuldade de negociação do reajuste salarial.

O presidente do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, destacou que “a paciência dos servidores está esgotando” e que é “inadmissível” chegar ao fim de 2023 sem uma proposta “razoável”.

A Mesa de Negociação Permanente, ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, reúne representantes do governo e das entidades sindicais. Ela foi criada em 2003, mas foi paralisada durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...