Lula recebe presidente do Corinthians em meio à renegociação de dívida

O presidente Lula recebeu na tarde desta quinta-feira (16/11), no Palácio do Planalto, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, que está prestes a encerrar seu mandato no comando do clube.

A coluna flagrou Duílio subindo a rampa que dá acesso ao terceiro andar do Planalto, onde está localizado o gabinete presidencial, ao lado do chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio da Silva Ribeiro.

Acompanhavam Duílio no Planalto André Sanchez, ex-presidente do clube paulista e ex-deputado federal, e Vicente Cândido (PT-SP), também ex-deputado federal.

Negociação da dívida com a Caixa

O encontro entre Lula e o presidente do Corinthians acontece em meio às negociações do clube para renegociar sua dívida com a Caixa Econômica Federal, que financiou a construção do estádio do time.

A coluna apurou que Duílio deve, inclusive, se reunir com o novo presidente do banco público, Carlos Vieira, nesta sexta-feira (17/11), em Brasília, para tratar do assunto.

Nesta quinta, o Globo Esporte noticiou que o Corinthians, time de coração de Lula, negocia com a Caixa Econômica para vender parte de seu estádio na Bolsa de Valores. De acordo com a reportagem, a intenção do clube paulista seria continuar como sócio majoritário e controlador do estádio, mas oferecer ao mercado até 49% das cotas do empreendimento.

O principal objetivo do Corinthians ao vender parte da Neo Química Arena, como é chamado o estádio, seria se livrar dos juros do financiamento da Caixa.

