Saúde divulga orientações para população se proteger do calorão

O Ministério da Saúde (MS) divulgou, na manhã desta quinta-feira (16/11), uma série de cuidados para quem busca se proteger do calorão que tem afetado vários estados do país e coloca em alerta dez capitais e mais de 2,7 mil municípios. São, ao todo, seis passos a tomar que podem fazer a diferença na vida de crianças e idosos, principalmente.

A pasta recomenda à população ingerir bastante líquido, evitar atividades físicas, evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante, manter um umidificador e proteção contra o sol.

Há, ainda, uma página do MS totalmente dedicada ao assunto, aqui, que inclui cuidados para pessoas que dirigem automóveis – como deixar as janelas abertas caso seu carro não possua um ar-condicionado. Veja todos os passos divulgados pelo MS:

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Evite a exposição direta ao sol, em especial de 10h às 16h;

Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros;

Proteja as crianças com chapéu de abas.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e do Trabalhador do ministério, Agnes Soares, até mesmo as pessoas que moram em lugares em que estão acostumadas com o calor têm de pensar em formas de se proteger durante o período de altas temperaturas.

“Idosos, crianças, mulheres grávidas, pessoas doentes ou acamadas são vulneráveis e merecem mais atenção. Idosos e crianças, por exemplo, têm muita dificuldade de reconhecer a sede. Por isso, é necessário oferecer água com muito mais frequência a eles”, alerta Agnes.

Caso sintomas como tonturas, fraqueza, ansiedade, sede intensa e dor de cabeça sejam apresentados, o ideal é buscar por ajuda médica.

