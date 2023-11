Arquidiocese da Paraíba se manifesta após prisão de Padre Egídio

A Arquidiocese da Paraíba emitiu uma nota oficial manifestando seu compromisso com a transparência e integridade em relação a prisão do Padre Egídio, nesta sexta-feira (17), suspeito de desviar R$ 140 milhões em recursos públicos do Hospital Padre Zé.

Na nota, a Arquidiocese assegurou sua total colaboração com as investigações, respeitando o segredo de justiça. Além disso, foi destacado que o processo Canônico do Cônego Egídio, iniciado em 27 de setembro de 2023, está seguindo seus trâmites normais.

Veja nota na íntegra:

A Arquidiocese da Paraíba, consciente de sua responsabilidade e compromisso com a transparência e integridade, vem, por meio desta nota, esclarecer as notícias que estão sendo veiculadas nos meios de comunicação a respeito das investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO).

Informamos que estamos colaborando integralmente com as investigações em curso, respeitando o segredo de justiça estabelecido pelas autoridades competentes. Quanto ao processo da esfera penal, com recurso em tramitação perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, especialmente a determinação de prisão de alguns envolvidos, dentre estes o Cônego Egídio de Carvalho Neto, esclarecemos que todos detêm advogados habilitados, sendo estes responsáveis pela defesa e interesses de seus clientes.

No que diz respeito ao processo Canônico do Cônego Egídio de Carvalho Neto, informamos que o procedimento foi instaurado em 27 de setembro de 2023 e está seguindo seus trâmites normais.

Reforçamos nosso compromisso com a transparência e manifestamos total apoio às autoridades competentes, colaborando de forma irrestrita para que toda a verdade sobre os eventos em questão seja esclarecida.

