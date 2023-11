Parada Gay acontece neste domingo em João Pessoa; veja programação

A 22ª edição da Parada LGBTQIAPNB+ em João Pessoa será realizada dia 19 de novembro. Com o tema “Diáspora de todos as cores: Antirracista, cultura e existência”, o evento é previsto para acontecer a partir das 16 horas, com concentração na orla de Cabo Branco.

O evento contará com diversas atrações artísticas como os artistas Verinha Show, Morgana Sky, Cauã Castro, Bonyeva, Ciel Santos, Vini, Gabi Blue.

Confira as atrações: