Homossexual, Lucas Guimarães revela que ficou com mais de 100 mulheres

Lucas Guimarães falou sobre a homossexualidade durante o Sensacional, da RedeTV!. O influenciador é casado há 4 anos com Carlinhos Maia e, mesmo sendo gay, afirmou que se relacionou com mulheres para não sofrer preconceito da própria família.

“Já fiquei com mais de 100 mulheres na minha vida. Como minha família era muito tradicional e preconceituosa, dizia: ‘Vou ter que fingir que não sou [homossexual], porque senão vão me esculachar’”, revelou.

Ele também fez um desabafo sobre a situação, afirmando que, mesmo após assumir o relacionamento com Carlinhos Maia, sofria com as indiretas recebidas no ambiente familiar. “Falo que ensinei a minha família com amor e ela me ensinou com a dor.”

“Vi pessoas falando para mim, tias minhas que falavam: ‘Prefiro ver um filho meu no caixão do que ter um filho gay. Prefiro ter dez filhas prostitutas do que ter um filho gay. Preferia ter um filho ladrão, maconheiro, do que ter um filho gay’. Já cheguei a namorar com cinco mulheres ao mesmo tempo (…) Queria me provar””, relembra.

No programa, o influencer também fez revelações sobre o relacionamento com o atual marido. “O Carlinhos também ficava com mulheres. Teve uma vez que ele ficou com uma na minha frente. Fui lá, peguei duas na frente dele e disse: ‘Se você é bom, sou melhor ainda’”, disse.

“A gente começava a provocar um ao outro. Uma vez ele me viu beijando uma menina, aí ele foi e quebrou meu escapulário, começamos a brigar (…). Na época nós estávamos juntos, mas ainda não estávamos namorando”, completou.

