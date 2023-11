Sérgio Hondjakoff revela não ter visto o pai após deixar reabilitação

O ator torce para que consiga “retirar o mal” causado pelo vício. “Quem sabe, se eu tiver sorte, se Deus me capacitar, eu ficando limpo muitos anos, posso restaurar esse mal que eu causei a mim mesmo”, disse.

O vício de Serginho Hondjakoff foi exposto após ele ameaçar matar o seu pai, Francisco José Mendonça, para comprar drogas. Ele explicou que ainda não reencontrou o homem. “Ainda não falei com meu pai pessoalmente. Ele falou que só vai querer me ver depois que completar um ano [que eu estiver] limpo e fora da clínica [de reabilitação]. Ou seja, só em junho do ano que vem”, completou.