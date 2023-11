Sem vencer há um mês, Fortaleza recebe o desesperado Cruzeiro

Sem vencer uma partida desde o dia oito de outubro, quando bateu o América-MG por 3 x 2, o Fortaleza coleciona cinco derrotas e dois empates consecutivos e busca quebrar a sequência de mais de um mês sem vitórias neste sábado (18/11). Às 18:30, o Leão do Pici recebe o Cruzeiro, na Arena Castelão, para tentar por fim à má fase no Campeonato Brasileiro.

Na 12ª posição da tabela, o Fortaleza ainda não luta na parte de baixo, contra o rebaixamento, como o seu rival deste sábado, mas precisa de uma vitória para respirar com tranquilidade e se consolidar na luta por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2024.

Já o Cruzeiro ocupa o 17° lugar na tabela e precisa de um triunfo para tentar escapar da segunda divisão no próximo ano. De volta à Primeira Divisão do Brasileirão após três anos na Série B, o Cabuloso está a apenas um ponto do Bahia, 16° colocado, e pode se ver livre do Z-4 caso vença o Fortaleza.

Tentando superar o duro golpe da derrota na final da Sul-Americana de 2023, que deu o título à LDU, o Fortaleza quer colocar o grande fantasma da temporada para trás e finalmente conquistar uma vitória após a perda do campeonato.

Na Arena Castelão, Cruzeiro e Fortaleza se encontram com necessidades distintas mas com um único objetivo em comum, a busca pela vitória. A partida decisiva pelo Brasileirão acontece neste sábado após ter sido adiada em decorrência da presença do Fortaleza na final da Copa Sul-Americana deste ano.

Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo será transmitido exclusivamente pelo Premiere.

