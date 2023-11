Motorista que atropelou Kayky Brito vira influenciador e faz harmonização facial

Diones da Silva Coelho, motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito no Rio de Janeiro, transformou a fatalidade em fama. Considerado inocente pela Justiça, Diones começou a ganhar seguidores devido à repercussão do acidente, teve a conta verificada no Instagram e passou a trabalhar como influenciador digital.

Seu perfil ainda é modesto, com 184 mil seguidores, mas ele já está lucrando com publicidades de diferentes segmentos. Graças a isso, conseguiu permutar uma harmonização facial na quinta-feira (16/11).

“Realizei hoje o meu processo de harmonização facial com a Dr. Fabi Silveira, injetamos ácido hialurônico em pontos estratégicos da face com a finalidade de remover o aspecto de cansaço do rosto, no qual me incomodava muito. Estou muito feliz. Gratidão”, escreveu ao mostrar o antes e depois do procedimento.

Vale mencionar que ele já havia manifestado o desejo de abandonar o trabalho como motorista de aplicativo após o acidente, afirmando que tinha ficado traumatizado.

Na época, Diones chegou a arrecadar mais de R$ 150 mil em uma vaquinha virtual para comprar um novo carro – uma vez que o anterior foi destruído no impacto com Kayky Brito. Ele comprou um Nissan Kicks 2024 – que custa cerca de R$ 112 mil.

