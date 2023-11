Entidades pedem afastamento do governador de MT por perseguição a jornalistas

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso (Sindjor/MT) pediram à Procuradoria Geral da República (PGR) o afastamento do governador Mauro Mendes (União) e a decretação de intervenção federal no estado. De acordo com as entidades, Mauro Mendes tem promovido ataques ao livre exercício do jornalismo e perseguido profissionais de imprensa.

Elas também solicitam a “investigação e eventual responsabilidade” de Mauro Mendes, após a apuração dos fatos denunciados pelas autoridades competentes.

O documento protocolado na quinta-feira (16) informa que 15 jornalistas do estado foram alvos de ações da Polícia Civil de Mato Grosso em 2022, devido a reportagens envolvendo o gestor e seus familiares, violando, assim, a liberdade de imprensa prevista na Constituição. “O exercício do jornalismo, portanto, requer que uma pessoa se envolva em atividades que estão definidas ou compreendidas na liberdade de expressão garantida na Convenção”, diz trecho do texto.

congressoemfoco

Curtir isso: Curtir Carregando...