Padre Egídio comprou 29 imóveis e fez gastos milionários com vinho e obras de arte com verba de hospital, aponta investigação

A decisão judicial que autorizou a prisão preventiva do padre Egídio de Carvalho Neto traz uma série de detalhes sobre as suspeitas que cercam o religioso. E aponta uma vida de luxos e excessos, com gastos milionários que ultrapassam em muito a sua renda mensal. Nesta sexta-feira (17), padre Egídio foi preso, passou por audiência de custódia, que decretou a manutenção da prisão do religioso, e foi encaminhado para a Penitenciária Especial do Valentina de Figueiredo, na zona sul de João Pessoa.