Bebê de 1 ano morre após morder fio de carregador de celular e sofrer choque elétrico em Belém

Um menina de 1 ano morreu após sofrer um choque elétrico quando mordeu o fio do carregador de um celular na manhã desta sexta-feira (17), no município de Belém, no Agreste da Paraíba.

Conforme apurado pelo ClickPB, Larissa Kelly teria mordido o fio do carregador que estava conectado em uma tomada. Após sofrer a descarga elétrica, a família socorreu a menina para o hospital da cidade, mas após 1h de atendimento, a criança não resistiu e morreu na unidade de saúde.

O corpo de Larissa foi levado para a Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) de Guarabira, e deve ser sepultado neste sábado (18), em Belém.

