Homem que atirou em ex-esposa e ex-cunhado, e sequestrou filha, é preso, em Campina Grande

Após chegar no trabalho e ter acesso à arma da empresa, ele pegou a arma e se dirigiu até a casa da ex-companheira, que fica no bairro da Catingueira. Chegando no local, inconformado com o término do relacionamento do casal, que estava em processo de separação, o vigilante disparou contra a mulher. Um cunhado que chegou no local para intervir também foi atingido por um disparo.