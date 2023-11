Para Rogers, somos todos/as como as batatas!

Não, você não entendeu errado. Também não adianta ficar pensando o

que isso quer dizer… Se você não ler essa coluna até o fim, provavelmente,

nunca saberá o que você tem a ver com uma batata. Mas antes de qualquer

coisa, é importante apresentar Carl Rogers, mas pode chama-lo de Rogers

mesmo. Carl Ransom Rogers foi um psicólogo estadunidense desenvolvedor da

Abordagem Centrada na Pessoa – a ACP. Durante toda a sua trajetória, Rogers

buscou auxiliar diversas pessoas em seus atendimentos psicológicos.

Mas a contribuição dele para a nossa sociedade não pode ser resumida

a uma sala de atendimento. Rogers foi além. Na verdade, ele foi muitoooo além.

Diante de tantas perguntas e incomodado sobre como poderia contribuir com o

crescimento pessoal de seus pacientes, certo dia, Rogers estava sentado no

celeiro da fazenda de seu pai. Ele notou a presença de um saco de batatas.

Algumas delas estavam expostas ao Sol, enquanto outras estavam

“aprisionadas”, sem receber luz solar.

Durante algumas semanas, Rogers sentou no mesmo local e começou a

observar de forma mais atenta as batatas. As que estavam expostas, pareciam

estar em pleno desenvolvimento. Já as que estavam “escondidinhas”,

simplesmente não evoluíam. Pareciam estar em estado vegetativo, sem

perspectiva alguma de crescimento. Rogers, na tentativa de “ajudar” as

batatinhas tímidas, abriu o saco e deixou que a luz solar adentrasse ao ambiente

úmido presente ali. O Sol agora iluminava e aquecia todas as batatas.

Na semana seguinte, Rogers foi visitar suas queridas batatas. Ele ficou

encantado com o que havia acontecido. Não, as batatas não tinha virado

batatinhas fritas! Elas estavam em pleno desenvolvimento! Em estágios

diferentes de evolução, logicamente, mas todas pareciam estar desabrochando

para a vida dessa vez! Diante de uma reflexão tão calorosa (peço desculpas pelo

trocadilho), Rogers desenvolveu a ACP. A Abordagem Centrada na Pessoa,

acredita que todos os seres vivos têm o potencial necessário para que possam

evoluir e crescer com as suas vivências e experiências.

Todos os organismos vivos têm uma tendência ao crescimento e

sobrevivência, mas precisam estar centrados em si para conseguir superar seus

desafios. Seguindo esta analogia, precisamos entender o que temos a ver com

as batatas! Simples, assim como as batatas, precisamos de uma energia que

contribua para o nosso desenvolvimento. E como estamos falando do

desenvolvimento interno, você já deve imaginar que não se trata apenas de

extarmos expostos à luz solar. Estou falando do nosso “Sol” interior, o que nos

aquece de dentro para fora e que permite que a nossa evolução aconteça como

seres vivos, seres humanos.

O autoconhecimento é o nosso Sol interior! É ele que permite que, diante

dos desafios que vivenciamos, possamos sobreviver cada dia, mesmo que nada

faça sentido. Todos/as temos o potencial de evolução dentro da gente, somos

seres vivos e a nossa composição biológica é dinâmica. Podemos crescer ou

regredir, tudo depende do quanto nos conhecemos. Rogers começou a aplicar

essa constante em seus atendimento psicológicos. Ele não tinha respostas ou

soluções mágicas para as dificuldades que seus pacientes vivenciavam. Mas,

como um bom amigo, Rogers oportunizava aos seus pacientes o

autoconhecimento. Favorecia o desabafo, mostrava empatia… enfim, “abria o

saco” para que o Sol aquecesse o coração de quem estava em sofrimento

emocional.

A ACP está presente até mesmo em instituições renomadas e

reconhecidas internacionalmente que prestam atendimento emocional de

emergência e prevenção ao suicídio. Muitas vezes, o que precisamos é

simplesmente que sejamos ouvidos para que possamos nos ouvir. Quando nos

ouvimos, quando nos conhecemos, podemos entender quais são os caminhos

que precisamos trilhar para que, assim como as batatas, possamos evoluir não

pelos outros mas por nós mesmos. Eu te pergunto… está pronto/a para

desenvolver a “sua batatinha” interior?

