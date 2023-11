Endrick comemora chance na Seleção e diz preferir Cristiano Ronaldo a Messi

O atacante Endrick é uma das principais atrações da Seleção Brasileira nesta data Fifa, que se encerra com o duelo diante da Argentina na próxima terça-feira (21), no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias.

Aos 17 anos, o atacante do Palmeiras fez sua estreia pelo Brasil na derrota por 2 a 1 para a Colômbia, na última quinta (16), e se tornou o quarto jogador mais jovem a estrear pela equipe nacional. Apesar do revés em Barranquilla, o atleta comemora a chance na Seleção.

“Fico muito feliz. Só desfrutar desse momento, momento muito importante na minha vida, para a minha família. É um sonho que eu tenho desde criança. Espero poder contribuir, ajudar a nossa Seleção, ainda mais diante da nossa torcida”, disse o atacante.

Contra a Argentina, o palmeirense poderá enfrentar Lionel Messi, que em 2021 conquistou o título da Copa América com a Albiceleste no Maracanã.

Mas ainda que admire o camisa 10 argentino, Endrick tem preferência por outro astro: Cristiano Ronaldo.

“Sobre o Messi, é um cara fenomenal, melhor do mundo novamente neste ano. Só quero desfrutar o momento de jogar contra ele, estar no mesmo estádio do que ele, um cara que eu só via no videogame. Eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo. Vai ser uma experiência maravilhosa ver o Messi de perto”, afirmou.

O Brasil ocupa a quinta colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida diante da Argentina, atual líder do classificatório, será a última da equipe de Fernando Diniz em 2023.

cnnbrasil

