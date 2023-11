Temporada de filmes natalinos já começou nos streamings; saiba o que assistir

Nos novos episódios, Scott Calvin/Papai Noel e sua família retornam ao Polo Norte para viver novas aventuras. Na primeira temporada, a série baseada na franquia de mesmo nome, Calvin, aos 65 anos, percebeu que não pode ser Papai Noel para sempre e decidiu ter uma vida normal, mas antes precisava encontrar o substituto perfeito.

Elenco: Tim Allen, Jack Burditt, Elizabeth Mitchell

Disponível no Disney+

12 Vésperas de Natal

“The 12 Days of Christmas Eve” Preview

O Papai Noel dá a um empresário de sucesso 12 chances de reviver o mesmo dia para que ele possa reparar seu relacionamento ruim com seus entes queridos.

Elenco: Spencer Grammer, Kelsey Grammer, Daymon Patterson

Disponível na HBO Max

Quando Eu Penso no Natal

Sneak Peek – When I Think of Christmas – Hallmark Channel

Sara vai à sua cidade natal ajudar a mãe a se mudar. Lá, ela reencontra um ex-namorado e se reconecta com ele. Juntos, eles elaboram um plano para o próximo concerto de Natal, levando-os às suas raízes musicais.

Elenco: Shenae Grimes-Beech, Niall Matter, Beth Broderick

Disponível na HBO Max

Natal no Restaurante Chinês

Sneak Peek – Christmas at the Golden Dragon – Hallmark Channel

Irmãos se veem reavaliando o futuro quando os pais os surpreender com a notícia que vão fechar o restaurante chinês que a família administra há décadas.

Elenco: Kara Wang, Osric Chau, Antonio Cupo

Disponível na HBO Max

O Melhor. Natal. de Todos!

O Melhor. Natal. de Todos! | Trailer oficial | Netflix

Todo Natal, Jackie envia um boletim presunçoso, que deixa a ex-colega de faculdade Charlotte se sentindo um verdadeiro fracasso. Mas, quando um capricho do destino coloca Charlotte e a família na porta da casa de Jackie logo antes das festas, ela aproveita a oportunidade para provar que a vida “perfeita” da amiga não pode ser tão perfeita assim.

Elenco: Heather Graham, Brandy Norwood, Jason Biggs

Disponível na Netflix

Um Chamado Natalino

Um Chamado Natalino | Trailer Oficial Legendado | Disney+

Eddie é um homem de bom coração que deixou de acreditar na magia do Natal. Enquanto ele passa um tempo com sua filha Charlotte, de nove anos, ele faz amizade com um homem misterioso de terno vermelho na noite de Natal.

Elenco: Lul Rel Howery, Chiris “Ludacris” Bridges, Teyonah Parris

Disponível no Disney+

O Grinch

Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas | Trailer | Now on Blu-ray, DVD & Digital

O rabugento Grinch faz de tudo para acabar com o Natal dos cidadãos de Quemlândia. Seu plano é roubar das pessoas tudo que tenha ligação com a data, até que a menina Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele.

Elenco: Jim Carrey, Taylor Momsen, Christine Baranski

Estreia no Prime Video em 22 de novembro

Elf Me

Elf Me | Trailer Ufficiale | Prime Video

Trip, um elfo pouco convencional que constrói armas bizarras em vez de brinquedos, cruza o caminho de Elia, um garoto tímido de uma vila nas montanhas italianas. Inicialmente em desacordo, os dois devem se unir para salvar o Natal de um empresário implacável.

Elenco: Pasquale Petrolo, Anna Foglietta, Federico Ielapi

Estreia no Prime Video em 24 de novembro

A Batalha de Natal

A Batalha de Natal | Trailer Oficial | Prime Video

Chris tem a missão de vencer o concurso anual de decoração de Natal de seu bairro. Ele faz um acordo com uma elfo travessa para aumentar suas chances de vitória, no entanto, ela lança um feitiço que causa estragos em toda a cidade.

Elenco: Eddie Murphy, Jillian Bell, Tracee Ellis Ross

Estreia no Prime Video em 1º de dezembro

O Primeiro Natal do Mundo

O Primeiro Natal do Mundo | Trailer Oficial | Prime Video

A família Pinheiro-Lima está prestes a passar o primeiro Natal juntos, mas durante essa noite, as coisas dão errado e uma das crianças faz o pedido que o Natal desapareça. Agora, eles têm a missão de recriar a data mais mágica do ano em um mundo onde ninguém mais se lembra dela.

Elenco: Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães, Fabiana Karla