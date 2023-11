Shows internacionais no Brasil: confira quais estão confirmados para 2024

2023 ainda não acabou, mas muitos fãs já estão eufóricos e guardando dinheiro para os shows internacionais confirmados para o ano que vem. Parece que está longe, mas falta cerca de um mês para o ano acabar e muitos dos ingressos já estão a venda.

Entre as atrações mais esperadas, estão dois dos maiores festivais do país: o Lollapalooza Brasil, que acontece anualmente no Autódromo de Interlagos em São Paulo, e o Rock in Rio, que acontece na capital fluminense a cada dois anos e começou em 1985.

Quem ficou triste em 2023 com o cancelamento do Blink-182, pode preparar o coração: a banda de rock americana está confirmada para subir ao palco do festival no ano que vem. Esse será o primeiro do grupo no país e marca a volta de Tom Delonge, guitarrista e vocalista, à banda.

Também foram anunciados os headliners Paramore, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit e o show de reencontro do Titãs. Entre os outros nomes, estão Thirthy Seconds to Mars, do Jared Leto; Hozier; Diplo; Phoenix; Gilberto Gil; Luísa Sonza; BaianaSystem; Manu Gavassi; Kevin O Chris; Marcelo D2 e Livinho.

Nesta edição, também está prevista a apresentação da banda King Gizzard and the Lizard Wizard, que viria em 2023, mas teve a apresentação cancelada poucos dias antes dos shows.

O festival conta com 4 palcos e tem mais de 70 atrações previstas para os dias 22, 23 e 24 de março de 2024. A venda do Lolla Pass – ingresso que comtempla os três dias do evento – já está aberta para o público geral desde o dia 3 de outubro. O valor do ingresso vai de R$ 1.350 a R$ 5.550.

Já o festival que anima a capital fluminense desde 1985 está previsto para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024. Entre as atrações, só foram confirmados quatro nomes por enquanto:

Ed Sheeran

Ne-Yo

Joss Stone

Ludmilla

Ne-Yo e Joss Stone estiveram no Brasil em setembro deste ano para participação na primeira edição do festival The Town, que aconteceu em São Paulo. O evento foicriado para ser a versão paulistana do Rock in Rio, feita e organizada pelos mesmos criadores.

Além de anunciar os artistas, a organização do festival divulgou que as vendas do Rock in Rio Card se iniciam no dia 07 de dezembro. O ingresso garante um lugar no festival sem uma data pré-definida, já que o line up completo ainda será divulgado. Dessa forma, você pode escolher depois seu dia preferido para curtir os shows.

O clube de vantagens exclusivas do festival, o Rock in Rio Club, nas categorias “Fã” e “Rock Star”, vão possuir prioridade na compra de ingressos. As vendas abrirão a partir do dia 30 de novembro, às 19h.

“Make Brasil Emo Again”

Além dos festivais, o primeiro semestre do próximo ano tem de tudo para ser movimentado. Em março, o Brasil receberá o retorno da banda Simple Plan. Eles já estavam confirmados para a turnê “I Wanna Be Tour”, que reúne artistas do pop punk e emo.

Vai ser fácil fazer o Brasil ser emo de novo: o festival desembarca em São Paulo em 02 de março, no dia 03 em Curitiba, no dia 06 em Recife, no dia 09 no Rio de Janeiro e no dia 10 em Belo Horizonte. Além de Simple Plan, também estão confirmados A Day To Remember, The All Americans Rejects e um dos maiores nomes do emo brasileiro: NX Zero.

Além do festival, o Simple Plan irá se apresentar com um side show em São Paulo, no dia 1º de março. Com abertura da banda nacional NX Zero, os canadenses se reúnem em uma apresentação no espaço Vibra São Paulo.

Ícone do punkrock desembarca pela primeira vez no país

Outro momento importante para o cenário musical em 2024 será a primeira vez da banda punk Bikini Kill no Brasil. Pela primeira vez em 30 anos, o maior grupo de punkrock feminino irá trazer todos os hits que marcou sua carreira para São Paulo. O conjunto que havia encerrado as atividades em 1997, se reuniu brevemente em 2019 para shows históricos.

O show está programado para ocorrer na Audio, no dia 05 de março. Os ingressos estão esgotados, mais informações aqui.

Retorno do McFly

Em maio, teremos outros shows imperdíveis. Nos dias 02 e 05, o McFly volta ao Brasil para realizar dois shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com a turnê “Power to Play”, o grupo chegou a postar um vídeo no Instagram no último dia 12 de novembro, falando sobre os fãs brasileiros, que comentam sem parar “come to Brazil” (venham para o Brasil, em tradução livre) em suas postagens.

O show na capital paulista acontece no Espaço Unimed e no Rio, no Qualistage. Os ingressos começaram a ser vendidos pelo site da LivePass nessa sexta-feira (17).

Ex-One Direction também fará passagem pelo país

E por último, mas não menos importante, Louis Tomlinson também estará em solo brasileiro em maio do ano que vem. O dono do hit “Miss You” desembarca no país para três apresentações:

Dia 08/05, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro

Dia 11/05, no Allianz Parque, em São Paulo

Dia 12/05, na Ligga Arena, em Curitiba

O ex-One Direction, esteve no Brasil em 2022 e os ingressos para os três shows do ano que vem, ainda estão disponíveis pelo site da LivePass.

Louis Tomlinson – Back to You (Official Video) ft. Bebe Rexha, Digital Farm Animals

