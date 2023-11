Ex-jogador do Fluminense morre em acidente de carro

Ex-jogador do sub-23 do Fluminense, o meia Wiris, de 23 anos, morreu neste domingo após sofrer um acidente de carro em Minas Gerais. Ele atuou no sub-23 do clube nos anos de 2021 e 2022 e chegou a treinar contra os profissionais do Flu no período.

“Recebemos com muita dor a notícia do falecimento do volante Wiris, que defendeu o nosso time sub-23 entre 2021 e 2022. Desejamos muita força aos familiares e amigos em um momento tão difícil”, diz a nota do Fluminense.

O meia foi contratado em fevereiro de 2021, após atuar no Loko Plovdiv, da Bulgária. Wiris disputou 14 jogos no sub-23 do clube – que acabou desfeito este ano. O último clube dele foi o Paracatu, que defendeu este ano após deixar o Tricolor.

O projeto sub-23

Apesar da avaliação positiva dentro do clube e de ter planos para subir jogadores em 2023, o Fluminense resolveu dar fim nesta temporada ao projeto sub-23. Com o cancelamento do Campeonato Brasileiro de Aspirantes por parte da CBF, o Tricolor não teria mais competições para a categoria.

