Whindersson Nunes pede ajuda para resolver problema íntimo: “Não quis subir”

O influenciador Whindersson Nunes, de 28 anos, chamou atenção do público no sábado, 18, ao admitir que não conseguiu manter a ereção dentro de quatro paredes.

“Ontem minha chibata não quis subir, tropa. Hoje nós vamos para o tudo ou nada, energia positiva para minha pingola, clã”, escreveu Whindersson Nunes, em postagem realizada em seu perfil no Twitter.

Os fãs do comediante, por sua vez, não perdoaram e fizeram comentários humorados sobre a situação.

“O calor tá derretendo tudo mesmo”, avisou um internauta. “Forças mestre, nem tudo é do jeito que a gente quer”, avisou outro. Oremos”, brincou um terceiro seguidor.

Como está a vida amorosa de Whindersson Nunes?

Whindersson Nunes está solteiro desde agosto de 2021, quando terminou o noivado com Marina Lina. Os dois passaram por maus bocados após a moça perder o bebê, em março de 2021.

Anteriormente, o comediante se relacionou com Luisa Sonza. Na última semana, ela contou que mantém uma relação próxima com ele. A declaração foi dada a Bianca Dellafancy, em seu canal no YouTube.

“Vocês se falam ainda?”, questionou a Bianca. “Sempre. Ele foi o grande amor da minha vida”, respondeu a cantora. “Ah, eu sou apaixonadinha. Todo mundo sabe. Acho que isso não é mentira, nem surpresa pra ninguém. A gente super se dá bem”, completou.

