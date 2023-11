ALPB realiza sessões itinerantes em Patos e Santa Luzia na terça e quarta

Debater e votar matérias de interesse de todos os paraibanos através de sessões ordinárias intinerantes além de discutir as necessidades dos municípios de Patos e Santa Luzia, ampliando o diálogo e a participação popular nas decisões da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). Com esse objetivo, a Casa de Epitácio Pessoa se prepara para realizar mais uma edição do “Assembleia Itinerante”, nesta terça (21) e quarta (22). Antes da realização da sessão de Patos, o presidente Adriano Galdino concederá uma entrevista coletiva às 11h, no Hotel Nord.



A agenda começa com a sessão ordinária nesta terça-feira (21), em Patos, às 17h, na Universidade Federal da Paraíba (UEPB), no bairro de Salgadinho. Logo após a Ordem do Dia, ocorrerá uma Sessão Solene para Outorga da Medalha Epitácio Pessoa ao Reverendo Padre Fabrício Dias Timóteo.



No dia seguinte (22), às 10h, a inciativa será no município de Santa Luzia, no auditório da Prefeitura, às 10h. Logo após essa sessão vai ocorrer uma Sessão Especial para celebrar o mês da consciência negra pelas comunidades quilombolas da região.



“O projeto Assembleia Itinerante é uma demonstração forte do nosso esforço em estar perto do povo, ouvindo suas necessidades. Ao interiorizar nossos trabalhos, podemos aproximar nos aproximar, ainda mais, do povo da Paraíba, para que tomem conhecimento do trabalho que fazemos”, aponta o presidente da ALPB, Adriano Galdino.



As sessões itinerantes obedecem todos os ritos das sessões ordinárias realizadas na sede da ALPB, em João Pessoa. Os parlamentares podem fazer pronunciamentos sobre temas abertos no pequeno e no grande expediente, além de votar matérias legislativas que constam na ordem do dia.



As sessões itinerantes contam com a presença de autoridades locais, lideranças políticas, sociais e comunitárias, estudantes, professores e demais segmentos da sociedade civil organizada.



SERVIÇO



Entrevista coletiva do presidente da ALPB, Adriano Galdino.

Dia: terça-feira, 21 de novembro

Hora: 11h

Local: Hotel Nord – Rua Darcílio Wanderley da Nóbrega 399 – Bairro Brasília

Obs: O auditório fica no térreo, ao lado da recepção



Sessões ordinárias itinerantes



Terça-feira (21)

Município: Patos

Horário: 17h

Local: Universidade Estadual da Paraíba, no bairro do Salgadinho



Quarta-feira (22)

Município: Santa Luzia

Horário: 10h

Local: auditório da Prefeitura Municipal de Santa Luzia (primeiro andar)

