Paraíba tem 26 representantes nos Jogos Parapan-Americanos, no Chile

A Paraíba conta com 26 representantes nos Jogos Parapan-Americanos 2023, que ocorrerão até este sábado (25), em Santiago, no Chile. Eles integram a delegação brasileira composta por 339 atletas em 17 modalidades, incluindo os 10 atletas-guia do atletismo, três calheiros da bocha e dois goleiros do futebol de cegos. É a maior delegação da história do Brasil em uma edição de Jogos Parapan-Americanos.



Na modalidade de futebol de 5 (deficientes visuais), os atletas paraibanos convocados são: Jonatan Felipe, Jardiel Vieira, Maicon Junior, Matheus da Costa e Luan Lacerda, juntamente com o técnico Fábio Vasconcelos, o assistente Josinaldo Souza, o preparador físico Edson Santos, além do fisiologista Alexandre Sérgio e o fisioterapeuta Halekson Freitas.



Pelo parataekwondo, Débora Bezerra, Silvana Fernandes e Joel Gomes. Já no goalball masculino, o treinador Jonatas Castro e os jogadores, Romário Marques e Émerson Silva. Já na modalidade de atletismo, Cícero Valdiran, Ariosvaldo Fernandes, Petrúcio Ferreira, que é considerado o atleta paralímpico mais rápido do mundo e atual recordista mundial na prova dos 100 metros rasos classe T-47 e o técnico Pedro Almeida.



Complementando a lista, Ailton Andrade e Maria Luzineide, no haletorilismo, e Wilians Silva, no judô. No parabadminton, Ana Gomes e no basquete em cadeira de rodas, o coordenador Franswillame Oliveira, além da enfermeira do rugby, Edilene Maria.



“O paradesporto na Paraiba é uma referência internacional. Só nesses Jogos Parapan, que estão ocorrendo no Chile, é mais uma prova disso, pois é 26 o número de paraibanos que estão representando o Brasil em uma competição que envolve competidores de toda a América. O investimento que o Governo do Estado proporciona vem resultando um avanço total no segmento paradesportivo”, disse Lindolfo Pires, secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

