Governo da Paraíba lança Guia de Enfrentamento ao Racismo e anuncia Selo Minha Escola é Antirracista

Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana (Semdh), lançou, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, no Auditório do IFPB, em João Pessoa, o Guia de Enfrentamento ao Racismo, com ações na área de educação e cultura.

Segundo a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, hoje ainda se vive um cenário desafiador de luta contra o racismo estrutural e o governo paraibano vem intensificando suas iniciativas afirmativas. “O lançamento de um guia especializado contendo conceitos sobre os tipos de racismo, locais e importância da denúncia, é mais um mecanismo que nos apoia a compartilhar informações sobre como podemos enfrentar o preconceito e viver com mais justiça racial” , disse.

Lídia Moura afirmou que a publicação será uma referência estratégica na execução de políticas públicas, como na Educação, que lançou um curso de capacitação para professores antirracista e o Selo Minha Escola é Antirracista, que oferecerá recursos técnicos e premiações para projetos escolares que fortaleçam a equidade Racial.

A secretária executiva de Gestão Pedagógica da Secretaria de Educação, Elizabete de Araújo, disse que o Edital do Curso de Capacitação em Educação Antirracista será em parceria com a Espep e capacitará profissionais da educação para práticas pedagógicas antirracistas nas escolas. “Os detalhes do edital e também a iniciativa do Selo Minha Escola é Antirracista, em parceria com a Semdh, para valorizar escolas comprometidas com a promoção da igualdade racial será detalhado nesta semana. Sabemos que precisamos atuar na área na educação para enfrentar o racismo estrutural que afeta nossas vidas em vários níveis e dimensões. A escola é o lugar para transformar uma sociedade racista numa sociedade que busque a equidade racial”, disse a secretária executiva de Gestão Pedagógica, Elizabete de Araújo.

Mais ações

– A 37ª edição do Salão do Artesanato Paraibano, intitulada “Arte à Flor da Pele”, homenageará o “Artesanato dos Quilombos da Paraíba”, prestando tributo às comunidades quilombolas do estado. O evento está marcado para acontecer de 12 de janeiro a 04 de fevereiro de 2024, na Avenida Almirante Tamandaré, 229, João Pessoa.

– O Festival de Cultura Quilombola, em parceria entre a Secult e a Semdh, está agendado para o dia 25 deste mês em Catolé do Rocha, dando sequência aos Festivais Cigano e Indígena realizados neste ano.

– O Programa de Inclusão Através da Música e das Artes (Prima), em fase de implantação nas comunidades quilombolas do Sertão e nas aldeias da etnia indígena Potiguara da Paraíba, visa fortalecer a cultura e inclusão social por meio da música e das artes.

Além disso, o governo continuará oferecendo capacitações especializadas de enfrentamento ao racismo em parceria com escolas e prefeituras, promovidas pela Semdh e Centro João Balula, com o intuito de promover o letramento em igualdade racial durante todo o mês e continuamente em todo o Estado.

