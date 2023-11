João Azevêdo recebe homenagem da Marinha do Brasil na Paraíba pelas parcerias firmadas com a instituição

O governador João Azevêdo participou, na tarde desta segunda-feira (20), na sede da Capitania dos Portos, em João Pessoa, da Cerimônia de Imposição da Medalha Amigo da Marinha, ocasião em que também foi agraciado com a honraria pelas diversas parcerias entre o Governo da Paraíba e a instituição, contribuindo com o fortalecimento da mentalidade marítima. Com a homenagem, o chefe do Executivo se tornou, ainda, integrante da Sociedade Amigos da Marinha (Soamar-PB)

A Medalha Amigo da Marinha foi criada em 1966 para homenagear personalidades civis, sem vínculo com a instituição, militares de outras forças e demais instituições que tenham divulgado a mentalidade marítima ou atuado em parcerias com a Marinha, num relacionamento institucional em que toda a população sai ganhando.

Durante a solenidade, o gestor paraibano, que também foi recebido com honras militares, agradeceu a homenagem e reforçou a disposição dos órgãos e instituições do Estado em fortalecer as atuais e de firmar novas parcerias com a Marinha do Brasil na Paraíba. “É uma relação de respeito, de amizade, mas acima de tudo de colaboração que nós temos com várias instituições aqui na Paraíba, entre as quais a Marinha. O sentimento que me move, que move a todos os agraciados com esta homenagem é de gratidão. Me sinto extremamente honrado de receber uma medalha tão importante, que é a de Amigo da Marinha”, disse João Azevêdo.

“Eu acho que a gente tem de transformar essas homenagens em coisas absolutamente práticas, que a gente coloca na nossa vida. E, nesse sentido, vai nossos agradecimentos à Marinha pela colaboração no Porto de Cabedelo, a dragagem do canal que exigiu de nós um esforço muito grande, com grandes investimentos, uma parceria que realizou, em seis meses, um sonho de cinquenta anos”, continuou João Azevêdo, destacando outras parcerias, a exemplo da ponte que será construída ligando Cabedelo a Lucena.

Em seu discurso, o capitão dos Portos, Ronaldo Miranda Júnior, que conduziu a solenidade, destacou a importância da homenagem como um estímulo ao fortalecimento da mentalidade marítima, além de destacar as potencialidades do ambiente marinho — importância que vai desde a biodiversidade à economia do país.

Além do governador João Azevêdo, foram agraciados José de Souza Neto, chefe do Estado Maior da Polícia Militar da Paraíba (PMPB); José Ronildo Souza da Silva, subcomandante da PMPB; e a superintendente da Polícia Federal na Paraíba, Christiane Correia Machado; o presidente da Soamar-PB, Marcos Souto Maior Filho, entre outras autoridades.

