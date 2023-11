Governo da Paraíba apresenta roteiro regional para representantes de 13 operadoras nacionais de viagem

Depois de percorrer mais de 310 km entre cinco cidades e se aventurar em passeios inesquecíveis, chegou ao fim o famtour que reuniu os representantes de 13 operadoras de viagem que vieram conhecer o Roteiro Paraíba-se, lançado para o mercado nacional neste final de semana.



A última parada do grupo formado por diretores e gerentes das empresas que mais vendem o Destino Paraíba no País foi Campina Grande, onde o grupo visitou o Museu Digital do Sesi, que conta a história da cidade, e depois seguiu para a Vila Sítio São João, que funciona por 45 dias durante o período junino e recebe em média 15 mil pessoas por dia no Maior São João do Mundo.



A secretária estadual do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, agradeceu a parceria e a disposição do grupo, que aproveitou cada momento nesses cinco dias de passeio. “Nós conseguimos apresentar, em parceria com o trade turístico, os municípios e instituições, esse roteiro regional, uma novidade que mistura gastronomia, cultura, religiosidade, turismo rural, ecoturismo e a força do São João e do turismo junino. Junto com todos os parceiros, alcançamos o objetivo de encantar as maiores operadoras do Brasil e, em breve, o melhor roteiro regional do Nordeste estará nas prateleiras das grandes operadoras do mercado nacional e internacional”, ressaltou.



Na prateleira das agências de viagens, o Roteiro Paraíba-se terá sete dias de duração e percorrerá sete cidades, porém o Famtour visitou os atrativos turísticos de cinco municípios: Campina Grande, Cabaceiras, Areia, Bananeiras e Araruna, integrantes do roteiro, juntamente com Boqueirão e Queimadas, que conectam as regiões da Borborema, Brejo, Cariri e Curimataú paraibanos.



“O roteiro que interioriza o turismo no estado é diversificado e promete ser um sucesso de vendas. Os operadores puderam participar de diversas atividades e se surpreender com os destinos, saborear pratos típicos, conhecer a religiosidade e a cultura dessas regiões e liberar a adrenalina em muitos momentos”, afirmou o presidente da PBTur, Ferdinando Lucena.



Participaram do famtour as operadoras Azul Viagens, CVC, Visual, FRT, Orinter, Cativa, Abreu, Ambiental, Diversa, Panrotas, Mercado e Eventos, Trend e New It.

