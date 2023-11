Paraíba registra mais duas doações de múltiplos órgãos e já supera número de 2022

A Central Estadual de Transplantes, unidade pertencente à rede de saúde do Governo da Paraíba, iniciou a semana com uma dupla doação de múltiplos órgãos, nesta segunda-feira (21). Nos dois casos, as doadoras estavam internadas no Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, vítimas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Uma delas tinha 38 anos e a outra, 59.



As cirurgias de captação foram realizadas no início da tarde. A paciente de 59 anos, identificada com morte encefálica, doou os rins e as córneas. A segunda, de 38 anos, doou o fígado, os rins e as córneas. Os quatro rins foram encaminhados para receptores no estado de São Paulo. O fígado foi levado para um receptor do Distrito Federal. As córneas, em ambos os casos, foram encaminhadas para o Banco de Olhos da Paraíba.



O irmão de uma das doadoras disse que sabe a importância do gesto. “É uma dor que não dá pra explicar perder quem a gente ama, mas ao mesmo tempo sei que minha irmã vai ajudar tantas pessoas e aliviar o sofrimento que elas estavam passando”, disse.



Na última semana, outras duas doações também foram registradas pela Central Estadual de Transplantes. Agora, a Paraíba já soma 37 doações efetivas de múltiplos órgãos em 2023. O número ultrapassou o total de 2022, quando terminou o ano com 34 doações.



A diretora da Central de Transplantes da Paraíba, Rafaela Dias, lembra que este ano o estado bateu recorde nas doações e transplantes de coração e já passou o número de transplantes de fígado em 20%. “É uma alegria muito grande saber que estamos no caminho certo para conseguir ampliar o número de doações. Já foram oito corações doados e 24 transplantes de fígado feitos. No ano passado, foram três transplantes de coração e 20 de fígado. Ainda temos muito para crescer”, destacou.



Este ano já foram realizados 222 transplantes, e ainda aguardam em lista de espera 507 pessoas, sendo 315 de córnea, cinco de coração, 17 de fígado e 170 de rim.

