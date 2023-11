Acusada de matar companheira com quase 100 facadas em João Pessoa é condenada a mais de 67 anos de prisão

Marilene da Silva Ramos, acusada de matar a companheira com 95 golpes de faca, Gillimara Santos da Costa, de 35 anos, no bairro de Gramame, em João Pessoa, foi condenada a mais de 67 anos de prisão pelo crime. O júri popular ocorreu nesta quinta-feira (23) na 1° do Tribunal do Júri da capital. As duas estavam juntas há cerca de 5 anos na época do crime, em março de 2021 e no momento da prisão Marilene confessou ter matado a vítima antes de ser entregue à polícia por outro homicídio.