Operação da PF investiga desvio de recursos para alimentação no Hospital de Clínicas de Campina Grande

Conforme a PF, as irregularidades teriam acontecido do início de 2022 até agosto de 2023. A investigação teve início com a análise das contratações feitas pelo hospital visando a aquisição de refeições prontas, destinadas a funcionários e pacientes, com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na investigação, a polícia constatou que os responsáveis pelos desvios não realizaram a licitação, mas fizeram contratações diretas, por meio de dispensas de licitação e termos de ajuste de contas, com favorecimento de empresa e preços acima dos praticados em procedimentos licitatórios semelhantes.