África do Sul retira candidatura para sediar Mundial feminino de 2027

A África do Sul retirou sua candidatura para sediar a Copa do Mundo de futebol feminino de 2027, informou a associação de futebol do país (Safa) nesta sexta-feira (24).

A África do Sul estava entre as quatro candidaturas confirmadas pela Fifa, mas o país vai se concentrar na apresentação de uma candidatura para o torneio de 2031.

“Sentimos que era melhor apresentar uma candidatura bem preparada para a Copa do Mundo feminina da Fifa de 2031 e garantir que daríamos o nosso melhor, em vez de produzir uma apresentação apressada”, disse a CEO da Safa, Lydia Monyepao, no site oficial da associação.

As candidaturas restantes são uma proposta conjunta de Bélgica, Alemanha e Holanda, uma do Brasil e outra candidatura conjunta de México e Estados Unidos.

O Congresso da Fifa decidirá a próxima sede do torneio em 17 de maio de 2024.

A Austrália e a Nova Zelândia realizaram o torneio de 2023, vencido pela Espanha. Os EUA, o México e o Canadá sediarão em conjunto a Copa do Mundo de futebol masculino em 2026.

agenciabrasil

Curtir isso: Curtir Carregando...