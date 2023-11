Fifa investiga briga de torcidas em Brasil e Argentina no Maracanã

A Fifa iniciou um processo disciplinar por causa dos distúrbios na torcida que causaram atraso no início da partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Argentina disputada no Estádio do Maracanã na última terça-feira (21), de acordo com informações da imprensa.

Torcedores do Brasil e da Argentina começaram a brigar atrás de um dos gols durante a execução dos hinos nacionais, o que levou a Polícia a atacar um grupo de torcedores visitantes com cassetetes em punho.

A seleção campeã mundial, que era visitante, comandada pelo capitão Lionel Messi, foi até as arquibancadas para tentar acalmar a situação antes de deixar o campo por mais de 10 minutos.

“A Fifa pode confirmar que o seu Comitê Disciplinar abriu processos contra a Confederação Brasileira de Futebol [CBF] e a Federação Argentina de Futebol [AFA]”, afirmou um comunicado divulgado pela BBC.

A Argentina enfrenta ação disciplinar da Fifa por “perturbação da multidão” e atraso no início do jogo.

A Fifa acrescentou que o Brasil está sob investigação por potenciais violações do “Artigo 17” do código disciplinar, que se refere à manutenção da ordem e segurança durante os jogos.

O jogo começou após um longo atraso e a Argentina venceu por 1 a 0, com um gol de cabeça do zagueiro Nicolás Otamendi aos 18 minutos do segundo tempo.

agenciabrasil

