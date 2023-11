Motorista de app mostra pênis em corrida: “Faz uma chupetinha”

Um motorista de aplicativo mostrou o pênis durante corrida realizada na manhã dessa quinta-feira (23/11), em Marília, no interior de São Paulo, segundo denúncia registrada por uma passageira. A vítima, uma jovem de 18 anos, filmou a ação do condutor e divulgou o vídeo nas redes sociais.

Na gravação, o homem aparece dirigindo o carro com o órgão genital para fora da calça. Ele estaciona o veículo e pede que a mulher faça “uma chupetinha”. “Só para sentir o gostinho”, diz ele.

A mulher nega e insiste para que ele destrave a porta do carro. Ao descer do veículo, ela consegue filmar a placa.

A vítima disse que estava sentada no banco da frente do veículo a pedido do próprio motorista.

A mulher registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher de Marília.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) também foi procurada para dar detalhes da investigação. O espaço está aberto para manifestação.

metropoles

