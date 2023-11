UPA de Guarabira celebra 12 anos de compromisso com a saúde de Guarabira e Região

UPA de Guarabira celebra

A Unidade de Pronto Atendimento de Guarabira (UPA Guarabira) celebra neste domingo (26), 12 anos de sua fundação. Sendo referência em urgência e emergência para a cidade de Guarabira e a região composta por 24 município, que juntos somam cerca de 350 mil habitantes.

Inaugurada em 2011, a UPA de Guarabira é gerida pelo Governo do Estado da Paraíba e conta com uma média 5 mil atendimentos mensais e 5,5 mil procedimentos, entre exames laboratoriais e de imagem e conta com 10 leitos para servir a população.

Para celebrar a data, um café da manhã foi oferecido aos funcionários pela diretora geral da unidade, Thaisa Cardeal, que agradeceu a colaboração e o empenho de todos.

“A UPA de Guarabira é um patrimônio da população, que pode contar com um atendimento de excelência, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A unidade é fruto de um trabalho coletivo, que envolve desde a direção, até os funcionários, os parceiros e os usuários. A todos, o nosso muito obrigado e o nosso reconhecimento. Que possamos continuar juntos, cuidando bem de Guarabira e da nossa região”, disse.

A comemoração contou ainda com sorteio de diversos brindes para os colaboradores.

Também participaram da ação a diretora clínica, a médica Flávia Paredes, a chefe do núcleo técnico, Suely Mariano e a chefe do núcleo financeiro e administrativo Rosilene Paulino, além dos coordenadores dos diversos setores.

Comunicação UPA

