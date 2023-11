“Agressor, covarde, canalha”, dispara Ana Hickmann sobre o marido

Ana Hickmann falou pela primeira vez sobre a violência doméstica que sofreu do marido, Alexandre Correa, em entrevista ao Domingo Espetacular. A íntegra da conversa vai ao ar neste domingo (26/11), na Record TV.

Em um novo trecho divulgado previamente pelo programa, Ana Hickmann chama o empresário de agressor, covarde e canalha.

“Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros”, disparou, ao conversar com Carolina Ferraz.

Em outro momento, ela comenta sobre as dívidas em seu nome. “Eu nunca devi nada pra ninguém e agora eu tô devendo pra banco?”, questionou a apresentadora.

Emocionada, Ana Hickmann revela: “Fui machucada durante muito tempo”

Em uma outra chamada da entrevista, divulgada pela emissora, Ana Hickmann desabafou sobre as agressões. “Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo”, declarou, emocionada.

Ainda na entrevista, Ana reafirmou a tentativa de cabeçada de Alexandre. “Ele veio sim pra me dar uma cabeçada”, afirmou. “Comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Eu fiquei com medo dele.”

O caso Ana Hickmann

Ana Hickmann denunciou Alexandre Correa por violência doméstica após ser agredida durante discussão na residência em que o casal morava, em Itu, interior de São Paulo. A artista buscou atendimento médico no Hospital São Camilo após o episódio e foi diagnostica com lesão no cotovelo esquerdo.

No documento, ela relatou que as agressões começaram na frente do filho do casal, Alezinho, de 10 anos. Alexandre teria começado uma discussão na presença do menino, que ficou assustado com os ânimos dos pais e pediu que ambos parassem de brigar. Como o conflito seguiu, Alezinho saiu correndo no momento em que Correa pressionou Ana contra a parede, ameaçando desferir uma cabeçada contra ela.

Em seguida, Hickmann conseguiu afastar Correa e, ao tentar pegar o celular, que estava em uma área externa da casa, foi surpreendia após ele fechar repentinamente uma porta de correr, ato que pressionou o braço esquerdo da apresentadora. Funcionários da casa também estavam com Ana Hickmann no momento em que a confusão começou. Um deles se apresentou como testemunha e foi citado na delação da artista contra o esposo. Alexandre já tinha saído quando a diligência chegou ao local.

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...