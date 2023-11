Criança é deixada sozinha em carro enquanto pais passam a noite em bar

Uma criança de dois anos foi encontrada por policiais militares trancada dentro de um carro estacionado em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada de quinta-feira (23/11). Os pais foram localizados em um bar das proximidades e levados à delegacia.

A Polícia Militar informou que o carro em que estava o menino foi encontrado na Estrada de Constantinopla, no Jardim Marina, entre Embu das Artes e Taboão da Serra. O veículo estava com os vidros fechados e a criança estava dormindo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais abriram o carro e retiraram o menino. Em seguida, encontraram os pais da criança, uma mulher de 18 anos e um homem de 25, em um bar e tabacaria das redondezas.

O casal estaria separado. Segundo a polícia, o pai trabalha no local e disse não saber que o filho estava dormindo no carro. Já a mãe disse aos policiais que a criança estava no veículo pois não tinha com quem deixá-la e queria “curtir a noite”

De acordo com a SSP, os pais foram levados para a delegacia e o Conselho Tutelar foi acionado. O caso foi registrado como abandono de incapaz na Delegacia de Polícia de Embu das Artes. A criança ficou aos cuidados da avó paterna.

metropoles

