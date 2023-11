Pai invade casa com arma e mata filho com 5 disparos em Ibiúna devido à dívida de R$ 5 mil

Um homem foi preso em Ibiúna na noite de quinta-feira (23), após invadir uma casa e atirar contra seu próprio filho, Vanderlei, de 36 anos, foi morto a tiros pelo próprio pai, Deusimar, de 66 anos. O caso aconteceu no bairro de Regi.

Segundo informações da Polícia Civil, pai e filho tiveram uma discussão devido a uma dívida entre eles no valor de R$ 5 mil e assim o homem decidiu deixar o local e voltar minutos depois armado. Logo ao chegar no imóvel, matou o filho com cinco disparos.

Em suma, o homem foi preso no quilômetro 47 da Rodovia Bunjiro Nakao, já próximo de Cotia, na Grande São Paulo.

A arma utilizada no crime foi apreendida pela polícia e deve ser periciada. Levado para delegacia de Ibiúna, o homem foi preso em flagrante por homicídio e porte ilegal de arma.

O copo da vítima do jovem que não teve sua identificação revelada foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Sorocaba.

correiodointerior

