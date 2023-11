Safadão falta a aniversário de 13 anos do filho com Mileide Mihaile

Nem todos os pais separados conseguem manter uma convivência harmoniosa em favor do bem-estar dos filhos, como é o caso de Neymar e Carol Dantas, que sempre estão juntos nos momentos importantes de Davi Lucca, hoje com 12 anos.Já o término conturbardo de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, após a traição do cantor com Thyane Dantas, sua atual parceira, deixou marcas que parecem ainda atrapalhar a convivência entre as famílias.

Todos os anos, Yhudy ganha festas separadas, nas casas do pai e da mãe. Em 2023, não foi diferente. O forrozeiro não compareceu ao aniversário de 13 anos do primogênito, organizado por Mileide e realizado nesse sábado (25/11). A comemoração aconteceu em São Paulo e teve como tema o “futebol”.

No momento em que Mileide Mihaile compartilhava os momentos do aniversário do filho, Wesley Safadão fazia Stories na companhia do humorista Tirulipa. Nos vídeos, o cantor revelou que estava indo a um churrasco com amigos.

A dançarina ainda conseguiu um presente especial para o aniversariante: um vídeo onde o jogador Neymar dá os “parabéns” ao garoto. Feliz, ele correu para mostrar para os amigos o recado que recebeu do craque.

“Como sempre, meu amigo Jean fazendo a alegria do meu filho e dos amigos. Neymar, você é incrível”, disse Mileide. Ao fazer vídeos do filho na mesa do bolo, a mãe de Yhudy ainda se comoveu: “Estou emocionada, meu rapaz está tão grande”. Ela também mostrou o filho brincando com os amigos e jogando futebol.

